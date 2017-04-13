Сегодня в номере

С 17 апреля по 17 июня в Хабаровском крае начинается «большой субботник», а точнее - двухмесячник очистки наших городов и сел. Поэтому на совещание в управлении регионального государственного контроля и лицензирования правительства края были приглашены работники ЖКХ и санитарные врачи - речь шла о том, как районы готовы к работам.
Вчера отметил свой столетний юбилей легендарный летчик, участник четырех войн Лев Липович. С этой датой его поздравил телеграммой президент Российской Федерации Владимир Путин
Застройщик микрорайона «Солнечный город» и квартала «Крылатское» готов устранить все коммунальные и строительные недочеты, но с одним условием.
13.04.2017 09:55
Креативный арт-объект скоро появится в парке «Северный» в Хабаровске
В канун первомая горожанам подарят «дерево любви»
12.04.2017 16:52
Сотрудник администрации Ванино получил «дальневосточный гектар» в центре поселка
Активисты ОНФ разберутся, насколько законно выделен участок
12.04.2017 15:18
Дополнительные рейсы добавились на трамвайном маршруте № 1 в Хабаровске
Зато на маршруте № 5 число графиков уменьшилось
12.04.2017 14:29
В Хабаровском крае пройдет презентация передовых практик промышленного развития
Откроется двухдневная стажировка для руководителей органов власти дальневосточных субъектов.
12.04.2017 13:36
Жители Хабаровского края снизили кадастровую стоимость недвижимости на 24,3 млрд рублей
12.04.2017 12:15
Вячеслав Шпорт поздравил легендарного летчика Льва Липовича со 100-летни юбилеем
Рано утром глава региона лично навестил ветерана, пожелал крепкого здоровья и долголетия
12.04.2017 11:51
В городе Юности начали сбор средств на памятник комсомольскому Хатико - собаке Найде
Памятник планируется установить в сквере возле швейной фабрики
12.04.2017 10:11
Почти в три раза сократилось количество палов в Хабаровском крае
Лесники совместно с полицией и сотрудниками МЧС патрулируют территории сразу пяти районов
11.04.2017 16:54
Память узников фашистских концлагерей почтили в Хабаровске
В крае проживает 160 узников концлагерей
Выпуск №67 (27844) от 13.04.2017
В Суйфэньхэ восстановлен почтовый и таможенный канал
13.04.2017 00:00
Ежедневно границу пересекает в среднем более 300 российских туристов.
13.04.2017 00:00
- Законодательство к управляющим организациям сегодня относится намного строже, чем к ТСЖ. Во-первых, деятельность УК подлежит лицензированию, ТСЖ - нет. Во-вторых, руководитель управляющей организации обязан сдать квалификационный экзамен на знание жилищного законодательства, у него не должно быть судимости.
07.04.2017 11:54
Вероника Гузенко, директор средней школы села им. Полины Осипенко: :
- Я сейчас живу в условиях, которые считаю комфортными. Меня все устраивает. Дети приносят только положительные эмоции.
Сегодня шла на работу - свежий воздух, солнечное небо, отсутствие...
Полина Шутова, заместитель министра ЖКХ Хабаровского края: :
- Для меня комфортная среда - это, прежде всего, понимание, что вокруг живут хорошие люди.
Сегодня мне хочется гулять по городу, по своему двору, возвращаться домой. И это для меня комф...
Несмотря на январский холод, прямая линия в пресс-центре «Тихоокеанской звезды» с заместителем председателя правительства Хабаровского края Александром Федосовым оказалась очень «горячей». Мы предложили читателям задать свои вопросы о культурной жизни края.
08.02.2017 10:18
Уже не первый месяц мы, жители микрорайона Березовка в Хабаровске, наблюдаем неприглядную картину.
Хочу высказать своё предложение по поводу публикации «Миллиард преобразит городские магистрали».
В 199-м туре конкурса «Где эта улица, где этот дом» победил работник банка Алексей Нестеренко.
23.03.2017 00:00Сохраним родной язык как духовное сокровище
Международный день родного языка для Хабаровского края значим и актуален. В нашем крае проживает самое большое количество представителей коренных малочисленных народов России.
21.03.2017 00:00Ситуация непростая, но наша полиция нас бережёт
Согласно результатам независимого исследования 55 процентов граждан сочли, что проживание в городе Хабаровске за последние 2 года стало более безопасным.
05.05.2016 15:35Учителя - гордость России!