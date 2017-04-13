Сегодня в номере

Весенний субботник в крае продлится два месяца С 17 апреля по 17 июня в Хабаровском крае начинается «большой субботник», а точнее - двухмесячник очистки наших городов и сел. Поэтому на совещание в управлении регионального государственного контроля и лицензирования правительства края были приглашены работники ЖКХ и санитарные врачи - речь шла о том, как районы готовы к работам.

Легендарный летчик отметил 100-летний юбилей Вчера отметил свой столетний юбилей легендарный летчик, участник четырех войн Лев Липович. С этой датой его поздравил телеграммой президент Российской Федерации Владимир Путин

«Солнечный город» найдут на «дорожной карте» Застройщик микрорайона «Солнечный город» и квартала «Крылатское» готов устранить все коммунальные и строительные недочеты, но с одним условием.

«Большой Чегдомын» хочет стать ТОСЭРом

- Знаковым событием для нашего района стал второй этап регионального Гражданского форума. Он прошел 22-23 марта в поселке Чегдомын, - рассказывает глава Верхнебуреинского района Петр Титков. - На форуме работали дискуссионные и обучающие площадки по поддержке межнационального сотрудничества, по предотвращению конфликтов на национальной и религиозной почве. Состоялось общественное обсуждение государственной программы «Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества в Хабаровском крае» на 2013-2020 годы. - Знаковым событием для нашего района стал второй этап регионального Гражданского форума. Он прошел 22-23 марта в поселке Чегдомын, - рассказывает глава Верхнебуреинского района Петр Титков. - На форуме работали дискуссионные и обучающие площадки по поддержке межнационального сотрудничества, по предотвращению конфликтов на национальной и религиозной почве. Состоялось общественное обсуждение государственной программы «Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества в Хабаровском крае» на 2013-2020 годы.

Сколько ждать капремонт лифта?

В последнее время в редакционной почте «Тихоокеанской звезды» все больше вопросов, связанных с ремонтов лифтов. Это хорошая примета времени - в Хабаровске и других городах края замена лифтового оборудования в многоквартирных домах стала массовым явлением. Положительных эмоций по этому поводу, очевидно, у людей много, но они, как правило, об этом не пишут. Зато выросло число жалоб по поводу затягивания по времени ремонтных работ. В последнее время в редакционной почте «Тихоокеанской звезды» все больше вопросов, связанных с ремонтов лифтов. Это хорошая примета времени - в Хабаровске и других городах края замена лифтового оборудования в многоквартирных домах стала массовым явлением. Положительных эмоций по этому поводу, очевидно, у людей много, но они, как правило, об этом не пишут. Зато выросло число жалоб по поводу затягивания по времени ремонтных работ.

Крыши попали в зону особого внимания

После трагедии на улице Лермонтова в Хабаровске по распоряжению городской администрации работники управляющих компаний дальневосточной столицы в экстренном порядке проверяют состояние крыш с шиферным и металлическим покрытием. Специалисты исследуют прочность крепежей и плотность прилегания кровельных материалов к стропильным конструкциям. После трагедии на улице Лермонтова в Хабаровске по распоряжению городской администрации работники управляющих компаний дальневосточной столицы в экстренном порядке проверяют состояние крыш с шиферным и металлическим покрытием. Специалисты исследуют прочность крепежей и плотность прилегания кровельных материалов к стропильным конструкциям.

Зачем спортсмену доктор

Около 400 тысяч жителей Хабаровского края, по сути, треть населения, занимаются физкультурой и спортом в фитнес-центрах, специальных клубах, детско-юношеских спортшколах. 25 тысяч человек дают организму повышенные нагрузки, участвуют в соревнованиях, а значит, должны находиться под постоянным медицинским наблюдением спортивных врачей. В 2016 году Минздравом России был утвержден новый порядок медицинского наблюдения физкультурников и спортсменов. В том, что нового происходит в этой сфере, мы попробуем разобраться. Около 400 тысяч жителей Хабаровского края, по сути, треть населения, занимаются физкультурой и спортом в фитнес-центрах, специальных клубах, детско-юношеских спортшколах. 25 тысяч человек дают организму повышенные нагрузки, участвуют в соревнованиях, а значит, должны находиться под постоянным медицинским наблюдением спортивных врачей. В 2016 году Минздравом России был утвержден новый порядок медицинского наблюдения физкультурников и спортсменов. В том, что нового происходит в этой сфере, мы попробуем разобраться.

Ликвидацию аварийного жилья в ДФО пересмотрят

Предлагается на федеральном уровне пересмотреть расчет стоимости квадратного метра при реализации программы переселения из ветхого и аварийного жилья на Дальнем Востоке. То есть - внести изменения в коэффициенты в федеральную программу для дальневосточников. Предлагается на федеральном уровне пересмотреть расчет стоимости квадратного метра при реализации программы переселения из ветхого и аварийного жилья на Дальнем Востоке. То есть - внести изменения в коэффициенты в федеральную программу для дальневосточников.

Палы сокращаются, штрафы за поджог растут

В последние дни в Хабаровском крае резко сократилось количество палов. Если в первых числах апреля спасатели ежедневно регистрировали от 30 до 60 термоточек, то после 8-го числа эта цифра уменьшилась почти втрое. Во вторник, например, возникло лишь 18 термических аномалий, которые отнесены к неконтролируемым очагам возгораний. В последние дни в Хабаровском крае резко сократилось количество палов. Если в первых числах апреля спасатели ежедневно регистрировали от 30 до 60 термоточек, то после 8-го числа эта цифра уменьшилась почти втрое. Во вторник, например, возникло лишь 18 термических аномалий, которые отнесены к неконтролируемым очагам возгораний.

Плата за билет - по карте

В ближайшие месяцы в Хабаровске начнется внедрение безналичной системы оплаты проезда в общественном транспорте. Нововведение сначала опробуют крупные транспортные компании. Об этом в эфире программы «Утро с Губернией» рассказал начальник управления транспорта администрации краевого центра Сергей Суковатый. В ближайшие месяцы в Хабаровске начнется внедрение безналичной системы оплаты проезда в общественном транспорте. Нововведение сначала опробуют крупные транспортные компании. Об этом в эфире программы «Утро с Губернией» рассказал начальник управления транспорта администрации краевого центра Сергей Суковатый.