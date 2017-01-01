Сегодня в номере

31 декабря за праздничным столом первым делом мы провожаем старый год. Причем вспоминаем самые приятные его события. Ибо, зачем нам плохое настроение? Вспоминаем свадьбы и рождение детей, удачные покупки и счастливые знакомства. А ведь у Хабаровского края все точно так же. Были происшествия, которые хочется сразу забыть, и были события, которые ради хорошего настроения хочется вспомнить. Мы выбрали семь (потому что число счастливое) самых-самых. Точнее, их выбрали читатели «Тихоокеанской» звезды».
Время летит. Наши попытки приноровиться к жизни периодически напоминают мне старый анекдот:
- Бабушка, а чего внучок-то ваш в валенках гуляет? На дворе май-месяц!
- О-о, милай, ежели их с него снять, то я и не угонюсь за ним…
Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт провел итоговую пресс-конференцию 2016 года. Глава региона ответил на вопросы журналистов и рассказал о планах на следующий год.
30.12.2016 15:26
Мэрия Хабаровска подписала с застройщиком аквапарка "Броско" тройственное соглашение
Краевые и городсткие власти пришли к консенсусу с инвестором
30.12.2016 14:38
Букварь на негидальском языке издали в Хабаровске
Книга издана в рамках мероприятий госпрограммы
30.12.2016 13:12
Фильмы комсомольчан вышли на федеральном телеканале
"Русский эксрим" начал трансляцию десяти фильмов
30.12.2016 12:33
С сегодняшнего дня в Хабаровске закрыты пять маршрутов
В дальневосточной столице больше не будут ходить автобусы № 60, 72, 79, 86 и 87
30.12.2016 11:48
К длительному сроку приговорен иностранец за нападение на жителя Хабаровска
Суд приговорил мужчину к 10 годам лишения свободы
30.12.2016 11:04
Увеличение турпотока ожидается в Хабаровском крае
Одним из основных направлений является рзвитие круизного туризма на Амуре
30.12.2016 10:48
Дорогие земляки!
Уходит в историю 2016 год. Он был сложным и важным. И мы многого добились в этом году!
30.12.2016 10:45
Конкурс на право первозок речным транспортом пройдет в следующем году в Хабаровске
В навигацию 2017 необходимо организовать перевозку на 3 маршрутах
30.12.2016 10:05
Жителя Комсомольска-на-Амуре признали виновным в убийстве таксиста
Мужчине суд назначил наказание в виде 16 лет лишения свободы
На Шанхайской фондовой бирже прошли дни российского фондового рынка
29.12.2016 00:00
Торжественная церемония закладки моста состоялась 24 декабря
29.12.2016 00:00
- «В родильном доме № 2 Хабаровска ОПЯТЬ УМЕР НОВОРОЖДЕННЫЙ РЕБЁНОК!» - под таким заголовком появилось обращение к общественности в социальных сетях.
23.12.2016 10:42
Николай Маланин, первый заместитель главы района имени Полины Осипенко: : - В районе проводится проверка котельных: идут пробные запуски резервных источников питания, проверяется наличие топлива. На длинные новогодние праздники никаких сбоев с подачей тепла или эле...
Ольга Щетинина, заместитель начальника управления торговли, питания и бытового обслуживания Хабаровска: : - На днях работники нашего управления торговли принимали участие в совместном рейде - проверяли елочные базары (торговать положено только в специально отведенных местах). Планируется ...
На прямую линию читателей «Тихоокеанской звезды» с заместителем министра экономического развития Хабаровского края по развитию предпринимательства и рынков Иваном Загорским вопросы поступали как от уже состоявшихся предпринимателей, так и от тех, кто только собирается открыть собственное дело.
20.12.2016 09:50
Написать это письмо меня побудила горькая обида на равнодушие нашей тополевской соцзащиты.
- Я остался без работы, нашёл новую, но не смог вовремя оплатить все квитанции за квартиру.
В 185-м туре конкурса «Где эта улица, где этот дом» победила начальник управления делами в банке Елена Мокрова.
29.12.2016 00:00Соцпартнёрство в действии
В новый 2017 год Хабаровский край войдёт с новым трёхсторонним соглашением в сфере регулирования социально-трудовых отношений.
15.12.2016 00:00РДШ помогает школьникам раскрыть свои таланты
Владимир Путин подписал указ о создании Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников».
11.12.2013 06:20Тихоокеанская Звезда