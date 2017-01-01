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Подлинные стенограммы судебного процесса в Хабаровске в 1949 году

Сегодня в номере

И год грядущий нам готовит событий новых череду И год грядущий нам готовит событий новых череду

31 декабря за праздничным столом первым делом мы провожаем старый год. Причем вспоминаем самые приятные его события. Ибо, зачем нам плохое настроение? Вспоминаем свадьбы и рождение детей, удачные покупки и счастливые знакомства. А ведь у Хабаровского края все точно так же. Были происшествия, которые хочется сразу забыть, и были события, которые ради хорошего настроения хочется вспомнить. Мы выбрали семь (потому что число счастливое) самых-самых. Точнее, их выбрали читатели «Тихоокеанской» звезды».

Паровозик из Ромашкова Паровозик из Ромашкова

Время летит. Наши попытки приноровиться к жизни периодически напоминают мне старый анекдот: 
- Бабушка, а чего внучок-то ваш в валенках гуляет? На дворе май-месяц!
- О-о, милай, ежели их с него снять, то я и не угонюсь за ним…

Мы перемен не ждем, мы их совершаем Мы перемен не ждем, мы их совершаем

Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт провел итоговую пресс-конференцию 2016 года. Глава региона ответил на вопросы журналистов и рассказал о планах на следующий год.

Слушайте, не узнаю вас в гриме

Если присмотреться, то можно заметить, что Павел Симигин, заместитель председателя краевой Законодательной думы и руководитель парламентской фракции «Единая Россия», похож на одного из героев культового фильма «Белое солнце пустыни». Но только, чтобы понять, на кого именно, нужно представить Павла Владимировича немного пополневшим и с чуть более широкими усами, да и прическу чуть поправить. Немного фантазии - и в депутате можно увидеть бывшего начальника царской таможни Павла Верещагина.
О чести, верности, таланте

Первый заместитель председателя правительства Хабаровского края по вопросам инвестиционной, территориальной и промышленной политики Юрий Чайка по первому образованию инженер-электронщик. Закончил Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет. 
Что наша жизнь? Игра престолов

Владимир РИМЕР, генеральный директор АО «ЛАНИТ-ПАРТНЕР»: - Для меня, несомненно, лучший фильм последнего десятилетия - сериал «Игра престолов». Яркий, зрелищный, с неожиданными сюжетными линиями - как и сама жизнь, постоянно держит в напряжении.
Хороша группа в полосатых купальниках

Николай ОЖАРОВСКИЙ, глава Ванинского муниципального района: - Мой любимый фильм - «Полосатый рейс». Несмотря на остроту сюжета (это ведь, по сути, боевик, если говорить современным языком), фильм получился удивительно добрым и светлым, наполненным юмором.
Упорный - звезда экрана

Не думаю, что охотоведы сегодня особо смотрят кино - разве что время от времени, случайно и иногда. А вот в тайге они бывают намного чаще, потому как ситуация с полосатыми их остро интересует.
Жизнь моя - чёрно-белое кино…

Иван ГОНЧАРОВ,главный врач детской краевой клинической больницы им. А.К. Пиотровича: - Вообще-то, в жизни медицинский слог понятен далеко не каждому. Другое дело, как врачи изъясняются в фильмах!
И уносят меня…

Елена ХИТРОВА, директор Хабаровского филиала ПАО «Ростелеком»:
- Один из моих любимых новогодних фильмов - «Чародеи». Смотрела его, наверное, раз сто! И еще столько же могу посмотреть. Это какой-то особенный фильм, не похожий ни на один другой. По-новогоднему добрая картина, снятая по повести классиков советской фантастики братьев Стругацких.
Такие вот бывают двойники

Бывает же так, живет обычный человек и вдруг узнает, что он похож на какую-нибудь кинознаменитость! Один от такой новости зазнается, а другой скажет, что ничего особенного. Так, например, произошло с волонтером краевой общественной организации «Милосердие» Александром Филимоновым.
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Новости

30.12.2016 15:26
Мэрия Хабаровска подписала с застройщиком аквапарка "Броско" тройственное соглашение
Краевые и городсткие власти пришли к консенсусу с инвестором

30.12.2016 14:38
Букварь на негидальском языке издали в Хабаровске
Книга издана в рамках мероприятий госпрограммы

30.12.2016 13:12
Фильмы комсомольчан вышли на федеральном телеканале
"Русский эксрим" начал трансляцию десяти фильмов

30.12.2016 12:33
С сегодняшнего дня в Хабаровске закрыты пять маршрутов
В дальневосточной столице больше не будут ходить автобусы № 60, 72, 79, 86 и 87

30.12.2016 11:48
К длительному сроку приговорен иностранец за нападение на жителя Хабаровска
Суд приговорил мужчину к 10 годам лишения свободы

30.12.2016 11:04
Увеличение турпотока ожидается в Хабаровском крае
Одним из основных направлений является рзвитие круизного туризма на Амуре

30.12.2016 10:48
Дорогие земляки!
Уходит в историю 2016 год. Он был сложным и важным. И мы многого добились в этом году!

30.12.2016 10:45
Конкурс на право первозок речным транспортом пройдет в следующем году в Хабаровске
В навигацию 2017 необходимо организовать перевозку на 3 маршрутах

30.12.2016 10:05
Жителя Комсомольска-на-Амуре признали виновным в убийстве таксиста
Мужчине суд назначил наказание в виде 16 лет лишения свободы


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Выпуск №247 от 30.12.2016


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Китай и Россия хотят сотрудничать на фондовых рынках Китай и Россия хотят сотрудничать на фондовых рынках

На Шанхайской фондовой бирже прошли дни российского фондового рынка

29.12.2016 00:00

Хэйхэ и Благовещенск соединит мост Хэйхэ и Благовещенск соединит мост

Торжественная церемония закладки моста состоялась 24 декабря

29.12.2016 00:00

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Галина ЧИЖОВА: Во всем ли верить Интернету?

- «В родильном доме № 2 Хабаровска ОПЯТЬ УМЕР НОВОРОЖДЕННЫЙ РЕБЁНОК!» - под таким заголовком появилось обращение к общественности в социальных сетях.

23.12.2016 10:42

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планы на неделю

Николай Маланин, первый заместитель главы района имени Полины Осипенко: : - В районе проводится проверка котельных: идут пробные запуски резервных источников питания, проверяется наличие топлива. На длинные новогодние праздники никаких сбоев с подачей тепла или эле...

Ольга Щетинина, заместитель начальника управления торговли, питания и бытового обслуживания Хабаровска: : - На днях работники нашего управления торговли принимали участие в совместном рейде - проверяли елочные базары (торговать положено только в специально отведенных местах). Планируется ...


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Будут ли на вашем новогоднем столе оливье и селедка под шубой?


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Чтобы получить господдержку, нужно её искать и требовать Чтобы получить господдержку, нужно её искать и требовать

На прямую линию читателей «Тихоокеанской звезды» с заместителем министра экономического развития Хабаровского края по развитию предпринимательства и рынков Иваном Загорским вопросы поступали как от уже состоявшихся предпринимателей, так и от тех, кто только собирается открыть собственное дело.

20.12.2016 09:50

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Письма читателей
400 рублей вам в помощь

Написать это письмо меня побудила горькая обида на равнодушие нашей тополевской соцзащиты.

В. Кудряшова, п. Тополево. | Полный текст письма
Как начисляют пеню за услуги ЖКХ

- Я остался без работы, нашёл новую, но не смог вовремя оплатить все квитанции за квартиру.

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Где эта улица, где этот дом

В 185-м туре конкурса «Где эта улица, где этот дом» победила начальник управления делами в банке Елена Мокрова.

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Соцпартнёрство в действии

29.12.2016 00:00

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В новый 2017 год Хабаровский край войдёт с новым трёхсторонним соглашением в сфере регулирования социально-трудовых отношений.

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РДШ помогает школьникам раскрыть свои таланты

15.12.2016 00:00

РДШ помогает школьникам раскрыть свои таланты

Владимир Путин подписал указ о создании Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников».

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