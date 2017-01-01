Сегодня в номере

Бывает же так, живет обычный человек и вдруг узнает, что он похож на какую-нибудь кинознаменитость! Один от такой новости зазнается, а другой скажет, что ничего особенного. Так, например, произошло с волонтером краевой общественной организации «Милосердие» Александром Филимоновым.

Елена ХИТРОВА, директор Хабаровского филиала ПАО «Ростелеком»:- Один из моих любимых новогодних фильмов - «Чародеи». Смотрела его, наверное, раз сто! И еще столько же могу посмотреть. Это какой-то особенный фильм, не похожий ни на один другой. По-новогоднему добрая картина, снятая по повести классиков советской фантастики братьев Стругацких.

Иван ГОНЧАРОВ,главный врач детской краевой клинической больницы им. А.К. Пиотровича: - Вообще-то, в жизни медицинский слог понятен далеко не каждому. Другое дело, как врачи изъясняются в фильмах!

Не думаю, что охотоведы сегодня особо смотрят кино - разве что время от времени, случайно и иногда. А вот в тайге они бывают намного чаще, потому как ситуация с полосатыми их остро интересует.

Николай ОЖАРОВСКИЙ, глава Ванинского муниципального района: - Мой любимый фильм - «Полосатый рейс». Несмотря на остроту сюжета (это ведь, по сути, боевик, если говорить современным языком), фильм получился удивительно добрым и светлым, наполненным юмором.

Владимир РИМЕР, генеральный директор АО «ЛАНИТ-ПАРТНЕР»: - Для меня, несомненно, лучший фильм последнего десятилетия - сериал «Игра престолов». Яркий, зрелищный, с неожиданными сюжетными линиями - как и сама жизнь, постоянно держит в напряжении.

Первый заместитель председателя правительства Хабаровского края по вопросам инвестиционной, территориальной и промышленной политики Юрий Чайка по первому образованию инженер-электронщик. Закончил Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет.

Если присмотреться, то можно заметить, что Павел Симигин, заместитель председателя краевой Законодательной думы и руководитель парламентской фракции «Единая Россия», похож на одного из героев культового фильма «Белое солнце пустыни». Но только, чтобы понять, на кого именно, нужно представить Павла Владимировича немного пополневшим и с чуть более широкими усами, да и прическу чуть поправить. Немного фантазии - и в депутате можно увидеть бывшего начальника царской таможни Павла Верещагина.

Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт провел итоговую пресс-конференцию 2016 года. Глава региона ответил на вопросы журналистов и рассказал о планах на следующий год.

Время летит. Наши попытки приноровиться к жизни периодически напоминают мне старый анекдот: - Бабушка, а чего внучок-то ваш в валенках гуляет? На дворе май-месяц! - О-о, милай, ежели их с него снять, то я и не угонюсь за ним…

31 декабря за праздничным столом первым делом мы провожаем старый год. Причем вспоминаем самые приятные его события. Ибо, зачем нам плохое настроение? Вспоминаем свадьбы и рождение детей, удачные покупки и счастливые знакомства. А ведь у Хабаровского края все точно так же. Были происшествия, которые хочется сразу забыть, и были события, которые ради хорошего настроения хочется вспомнить. Мы выбрали семь (потому что число счастливое) самых-самых. Точнее, их выбрали читатели «Тихоокеанской» звезды».



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Дорогие земляки!

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Выпуск №247 от 30.12.2016