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Эксклюзивные  материалы, отражающие ключевые события края и страны, впервые опубликованные в газете в разные годы. Формат pdf. 		Сегодня в Хабаровске
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Корреспондент «Тихоокеанской звезды» решила получить бесплатный дальневосточный гектар.

Сегодня в номере

Весенний субботник в крае продлится два месяца Весенний субботник в крае продлится два месяца

С 17 апреля по 17 июня в Хабаровском крае начинается «большой субботник», а точнее - двухмесячник очистки наших городов и сел. Поэтому на совещание в управлении регионального государственного контроля и лицензирования правительства края были приглашены работники ЖКХ и санитарные врачи - речь шла о том, как районы готовы к работам.

Легендарный летчик отметил 100-летний юбилей Легендарный летчик отметил 100-летний юбилей

Вчера отметил свой столетний юбилей легендарный летчик, участник четырех войн Лев Липович. С этой датой его поздравил телеграммой президент Российской Федерации Владимир Путин

«Солнечный город» найдут на «дорожной карте» «Солнечный город» найдут на «дорожной карте»

Застройщик микрорайона «Солнечный город» и квартала «Крылатское» готов устранить все коммунальные и строительные недочеты, но с одним условием.

«Большой Чегдомын» хочет стать ТОСЭРом
- Знаковым событием для нашего района стал второй этап регионального Гражданского форума. Он прошел 22-23 марта в поселке Чегдомын, - рассказывает глава Верхнебуреинского района Петр Титков. - На форуме работали дискуссионные и обучающие площадки по поддержке межнационального сотрудничества, по предотвращению конфликтов на национальной и религиозной почве. Состоялось общественное обсуждение государственной программы «Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества в Хабаровском крае» на 2013-2020 годы.
Сколько ждать капремонт лифта?
В последнее время в редакционной почте «Тихоокеанской звезды» все больше вопросов, связанных с ремонтов лифтов. Это  хорошая примета времени - в Хабаровске и других городах края замена лифтового оборудования в многоквартирных домах стала массовым явлением. Положительных эмоций по этому поводу, очевидно, у людей много, но они, как правило, об этом не пишут. Зато выросло число жалоб по поводу затягивания по времени ремонтных работ.
Крыши попали в зону особого внимания
После трагедии на улице Лермонтова в Хабаровске по распоряжению городской администрации работники управляющих компаний дальневосточной столицы в экстренном порядке проверяют состояние крыш с шиферным и металлическим покрытием. Специалисты исследуют прочность крепежей и плотность прилегания кровельных материалов к стропильным конструкциям.
Зачем спортсмену доктор
Около 400 тысяч жителей Хабаровского края, по сути, треть населения, занимаются физкультурой и спортом в фитнес-центрах, специальных клубах, детско-юношеских спортшколах. 25 тысяч человек дают организму повышенные нагрузки, участвуют в соревнованиях, а значит, должны находиться под постоянным медицинским наблюдением спортивных врачей. В 2016 году Минздравом России был утвержден новый порядок медицинского наблюдения физкультурников и спортсменов. В том, что нового происходит в этой сфере, мы попробуем разобраться.
Ликвидацию аварийного жилья в ДФО пересмотрят
Предлагается на федеральном уровне пересмотреть расчет стоимости квадратного метра при реализации программы переселения из ветхого и аварийного жилья на Дальнем Востоке. То есть - внести изменения в коэффициенты в федеральную программу для дальневосточников.
Палы сокращаются, штрафы за поджог растут
В последние дни в Хабаровском крае резко сократилось количество палов. Если в первых числах апреля спасатели ежедневно регистрировали от 30 до 60 термоточек, то после 8-го числа эта цифра уменьшилась почти втрое. Во вторник, например, возникло лишь 18 термических аномалий, которые отнесены к неконтролируемым очагам возгораний.
Плата за билет - по карте
В ближайшие месяцы в Хабаровске начнется внедрение безналичной системы оплаты проезда в общественном транспорте. Нововведение сначала опробуют крупные транспортные компании. Об этом в эфире программы «Утро с Губернией» рассказал начальник управления транспорта администрации краевого центра Сергей Суковатый.
В чем российский секрет низкой безработицы
За прошедшие два десятилетия в России сложилась специфическая модель рынка труда. И она, надо сказать, сильно отличается от того, что можно считать «нормой» в развитых странах. Наша ключевая особенность состоит в том, что приспособление рынка труда к колебаниям экономической конъюнктуры происходит, главным образом, за счет изменений стоимости труда, а не за счет изменений в занятости и безработице (в развитых странах, как правило, наоборот). К такому выводу пришли авторы совместного доклада ЦСР и НИУ ВШЭ. Эксперты проанализировали рынок труда за все годы существования РФ.
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Новости

13.04.2017 09:55
Креативный арт-объект скоро появится в парке «Северный» в Хабаровске
В канун первомая горожанам подарят «дерево любви»

12.04.2017 16:52
Сотрудник администрации Ванино получил «дальневосточный гектар» в центре поселка
Активисты ОНФ разберутся, насколько законно выделен участок

12.04.2017 15:18
Дополнительные рейсы добавились на трамвайном маршруте № 1 в Хабаровске
Зато на маршруте № 5 число графиков уменьшилось

12.04.2017 14:29
В Хабаровском крае пройдет презентация передовых практик промышленного развития
Откроется двухдневная стажировка для руководителей органов власти дальневосточных субъектов.

12.04.2017 13:36
Жители Хабаровского края снизили кадастровую стоимость недвижимости на 24,3 млрд рублей

12.04.2017 12:15
Вячеслав Шпорт поздравил легендарного летчика Льва Липовича со 100-летни юбилеем
Рано утром глава региона лично навестил ветерана, пожелал крепкого здоровья и долголетия

12.04.2017 11:51
В городе Юности начали сбор средств на памятник комсомольскому Хатико - собаке Найде
Памятник планируется установить в сквере возле швейной фабрики

12.04.2017 10:11
Почти в три раза сократилось количество палов в Хабаровском крае
Лесники совместно с полицией и сотрудниками МЧС патрулируют территории сразу пяти районов

11.04.2017 16:54
Память узников фашистских концлагерей почтили в Хабаровске
В крае проживает 160 узников концлагерей


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Выпуск №67 (27844) от 13.04.2017


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Через Суйфэньйхэ снова идут посылки Через Суйфэньйхэ снова идут посылки

В Суйфэньхэ восстановлен почтовый и таможенный канал

13.04.2017 00:00

Российские туристы едут за покупками Российские туристы едут за покупками

Ежедневно границу пересекает в среднем более 300 российских туристов.

13.04.2017 00:00

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Постфактум
Генеральный директор СРО НП «ЖКХ-Групп»: Ольга БЕЛЕНЬКАЯ: Давайте жить дружно с управляющей компанией

- Законодательство к управляющим организациям сегодня относится намного строже, чем к ТСЖ. Во-первых, деятельность УК подлежит лицензированию, ТСЖ - нет. Во-вторых, руководитель управляющей организации обязан сдать квалификационный экзамен на знание жилищного законодательства, у него не должно быть судимости.

07.04.2017 11:54

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ВОПРОС ДНЯ:
комфортная среда

Вероника Гузенко, директор средней школы села им. Полины Осипенко: : - Я сейчас живу в условиях, которые считаю комфортными. Меня все устраивает. Дети приносят только положительные эмоции.
Сегодня шла на работу - свежий воздух, солнечное небо, отсутствие...

Полина Шутова, заместитель министра ЖКХ Хабаровского края: : - Для меня комфортная среда - это, прежде всего, понимание, что вокруг живут хорошие люди.
Сегодня мне хочется гулять по городу, по своему двору, возвращаться домой. И это для меня комф...


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Гастролей, концертов и фестивалей в крае становится больше Гастролей, концертов и фестивалей в крае становится больше

Несмотря на январский холод, прямая линия в пресс-центре «Тихоокеанской звезды» с заместителем председателя правительства Хабаровского края Александром Федосовым оказалась очень «горячей». Мы предложили читателям задать свои вопросы о культурной жизни края.

08.02.2017 10:18

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Письма читателей
Ароматом гадким тянет, опьяняет и дурманит

Уже не первый месяц мы, жители микрорайона Березовка в Хабаровске, наблюдаем неприглядную картину.

Н. Смоктунова, г. Хабаровск. | Полный текст письма
Такая магистраль не один миллиард «съест»

Хочу высказать своё предложение по поводу публикации «Миллиард преобразит городские магистрали».

В. Руденок, Хабаровск. | Полный текст письма
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Где эта улица, где этот дом

В 199-м туре конкурса «Где эта улица, где этот дом» победил работник банка Алексей Нестеренко.

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Классная работа

Сохраним родной язык как духовное сокровище

23.03.2017 00:00

Сохраним родной язык как духовное сокровище

Международный день родного языка для Хабаровского края значим и актуален. В нашем крае проживает самое большое количество представителей коренных малочисленных народов России.

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Хабаровская городская дума

Ситуация непростая, но наша полиция нас бережёт

21.03.2017 00:00

Ситуация непростая, но наша полиция нас бережёт

Согласно результатам независимого исследования 55 процентов граждан сочли, что проживание в городе Хабаровске за последние 2 года стало более безопасным.

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